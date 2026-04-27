Centri per migranti in Mauritania, Sanchez copia Meloni

Una Spagna che segue il modello Italia sui migranti?

La risposta parrebbe un sÃ¬ se si guarda alla cooperazione esterna con la Mauritania, pensata per fermare le partenze verso le Canarie, un approccio che richiama – seppur con tempi e modalitÃ diverse – il modello Italia-Albania recentemente “promosso” dal parere dellâ€™avvocato generale della Corte di Giustizia Ue Nicholas Emiliou.

L’intesa con l’Ue

Il pilastro esterno del sistema spagnolo Ã¨ lâ€™intesa tra Unione Europea e Mauritania, siglata nel marzo 2024 e rafforzata dallâ€™azione diretta di Madrid. Lâ€™accordo mobilita oltre 200 milioni di euro per il controllo delle frontiere, il sostegno alle autoritÃ locali nelle intercettazioni e il contrasto alle reti di traffico di esseri umani. In concreto, la cooperazione si traduce in pattugliamenti, operazioni congiunte e gestione dei migranti direttamente sul territorio mauritano, con lâ€™obiettivo di bloccare le partenze verso le Canarie prima che raggiungano acque europee.

In questo quadro si inseriscono due centri inaugurati lo scorso ottobre a Nouadhibou e Nouakchott, finanziati con fondi europei e costruiti dallâ€™agenzia pubblica Fiap, legata al ministero degli Esteri spagnolo. Formalmente destinati alla “prima accoglienza temporanea” per un massimo di 72 ore, sono stati descritti da El Diario, riprendendo unâ€™inchiesta di El Salto, come “due carceri per migranti”. Le strutture dispongono anche di culle per bebÃ¨ e possono trattenere minori accompagnati, possibilitÃ vietata nei centri analoghi in Spagna. La gestione resta alle autoritÃ mauritane, con supporto operativo e know-how spagnolo.

Le differenze

Non mancano differenze rilevanti rispetto al modello italiano. Lâ€™accordo Italia-Albania interviene dopo il soccorso in mare: alcuni migranti vengono trasferiti in centri costruiti e gestiti dallâ€™Italia in territorio albanese, dove si svolgono procedure accelerate di asilo e rimpatrio. La strategia spagnola, invece, punta a intervenire prima, nei Paesi di transito e prima che i migranti raggiugano le coste europee, delegando gran parte della gestione alle autoritÃ locali, sostenute da fondi, mezzi e formazione europea. ADNKRONOS