Patto di stabilitÃ , Tajani: No all’ipotesi di uscire unilateralmente

PRATO, 27 APR – “Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilitÃ le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l’energia, perÃ² deve essere un provvedimento a tempo. Sono assolutamente contrario all’ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilitÃ ”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum economico in corso a Prato. “Poi lo dico e lo ripeto – ha aggiunto -, ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perchÃ© devono rimanere lÃ congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico”. (ANSA)