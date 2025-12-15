Mattarella: “Mosca vuole definire i confini con la forza, inammissibile”

L’Europa “è a un punto di svolta. I conflitti non sono più distanti. Toccano la nostra sicurezza, le nostre economie”. Il vicepremier Antonio Tajani lo afferma chiarendo che “è arrivato il momento di difendere i benefici di quasi 70 anni di integrazione europea e di 80 anni di multilateralismo onusiano”. Il ministro degli Esteri parla così alla XVIII edizione della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo a Roma sottolineando che ora vanno create le condizioni per un’Europa che sappia prendere decisioni efficaci e veloci.

E aggiunge: “Serve un’Europa più democratica e per questo insisto sulla necessità che il parlamento Ue deve avere il potere di iniziativa legislativa perché questo permetterà di avvicinare i cittadini”. Serve poi, sottolinea, completare il mercato unico.

Mattarella: “La Russia ruole definire i confini con la forza, inammissibile”

Nel suo intervento, Sergio Mattarella punta l’attenzione su Mosca e avverte: “Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre 50 anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla cooperazione e sicurezza nel Continente”.

tgcom24.mediaset.it