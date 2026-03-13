Giustizia, Mattarella: ‘perseguirla uniti nei valori dello Stato di diritto’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Mattarella

Roma, 13 mar.Â  – “Tutti gli attori che operano nella giurisdizione condividono la responsabilitÃ  di promuovere il perseguimento della giustizia nell’ambito della comune cultura dei valori posti a garanzia dello Stato di diritto. Competenza e rigore sono le caratteristiche di un esercizio della professione forense, che vede nel Consiglio Nazionale l’istanza custode della deontologia dell’Avvocatura. A tutti i presenti formulo auguri di buon lavoro”.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026. (askanews)

Articoli correlati

Sergio Mattarella

Mattarella: ‘ribadisco che occorre rispettare il Csm’

Lavoro, Progetto Ghana Varese

Lavoro, il ‘Progetto Ghana’ promosso da Confindustria e Mattarella approda a Varese

Jovanotti con Mattarella

Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica da Mattarella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *