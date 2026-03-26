Colombiano litiga con coinquilino e lo accoltella

Tutto nasce da una lite per futili motivi tra coinquilini di un appartamento di Ostia Ponente (Roma) nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo

I due spostano poi in strada, più precisamente in piazza Lorenzo Gasparri, gli animi non si placano e viene fatta una segnalazione alle forze dell’ordine che intervengono poco dopo. È in quel momento che uno di loro, un 48enne colombiano, accoltella il coinquilino di 66 anni con un coltello da macellaio lungo 50 centimetri, per poi darsi alla fuga tra le abitazioni.

Lite per motivi legati alla convivenza

Agli agenti del IX Distretto Esposizione si sono presto aggiunti quello del X distretto Lido che hanno bloccato l’aggressore, dopo la breve fuga, sulla soglia di un’abitazione dove un conoscente cercava di nascondere lui e l’arma. Quest’ultima, un coltello da macellaio con una lama di 50 centimetri, è stata recuperata poco dopo.

ll ferito è stato prima rapidamente medicato sul posto dai sanitari, che po lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso, con lesioni giudicate guaribili in circa 30 giorni. L’aggressore è ora in carcere con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La lite, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata causata da motivi legati alla convivenza.

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