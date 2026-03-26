Tajani: “La settimana prossima sarò a Kiev”

“Abbiamo elaborato un fitto calendario di appuntamenti per la crescita che ci porterà in tutti i mercati strategici. A metà aprile sarò a Pechino per la Commissione Economica Mista Italia-Cina. A maggio presidierò a Miami un Forum Imprenditoriale Italia – Usa con il segretario Rubio. La settimana prossima sarò a Kiev per incontri europei con le imprese e poi sarò a Belgrado”.

Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time alla Camera, sottolineando che “di fronte alla crisi” del Golfo e Hormuz il governo è impegnato “per la de-escalation diplomatica e nel sostegno del nostro tessuto produttivo”.