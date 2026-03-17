Mattarella: ‘libertÃ , giustizia e pace guidino le Istituzioni’

“Il 17 marzo Ã¨ Giornata che rinnova l’appello all’impegno civile.Â Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertÃ , giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinchÃ© essi continuino a guidare l’azione delle istituzioni e della societÃ nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunitÃ internazionale”.

CosÃ¬ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione del 17 marzo che “celebra il raggiungimento dell’UnitÃ nazionale”. ANSA