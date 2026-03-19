Mattarella: ‘UE trova il suo fondamento nella dignitÃ  umana, nella solidarietÃ , nei valori civili’

Salamanca, 19 mar – L’Europa trova il suo fondamento nella dignitÃ umana, nella solidarietÃ , nei valori civili. Si tratta di pilastri solidi, con radici profonde, cementati da secoli di pensiero illuminato e da un’etica condivisa. In queste fondamenta abbiamo fiducia: non cederanno agli attacchi di quanti vorrebbero smantellare la costruzione europea”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa conferita dall’UniversitÃ di Salamanca.

“Dobbiamo ritrovare l’ambizione dei leader che, nel 1951, nel preambolo del Trattato della ComunitÃ del carbone e dell’acciaio, posero queste parole: ‘Convinti che il contributo che un’Europa organizzata e viva puÃ² apportare alla civiltÃ Ã¨ indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche’. Un’Europa dunque nucleo indispensabile per il mantenimento di quelle relazioni pacifiche che sei anni prima la Carta di San Francisco aveva messo al centro della missione identitaria delle Nazioni Unite”. E’ l’auspicio del Presidente della Repubblica (askanews)

DIGNITA’ E SOLIDARIETA’?