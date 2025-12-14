Malore improvviso, muore bimbo di 22 mesi

Doppio dramma nello stesso territorio, In Vallecamonica, nel Bresciano, dove a una settimana di distanza sono morti due bambini, uno di 22 mesi deceduto l’altra sera all’ospedale di Bergamo dopo essere stato portato d’urgenza da Darfo mentre un neonato era deceduto agli Spedali civili di Brescia pochi giorni dopo essere venuto alla luce all’ospedale di Esine, da dove era stato trasferito d’urgenza nel capoluogo.

Lo riportano Il Giornale di Brescia e Brescia Oggi.

Per fare luce su quest’ultimo caso la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta contro ignoti per capire cosa sia successo durante il parto che si sarebbe improvvisamente complicato. Nel secondo dramma il bambino di 22 mesi avrebbe invece accusato un malore che Ã¨ risultato fatale. Domani alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della neve a Boario (Brescia), verrÃ  celebrato il funerale. ANSA

