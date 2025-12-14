Alea iacta est. Non Ã¨ piÃ¹ tempo dei finti convinti

Orban ha detto che la UE, con la confisca dei beni russi, ha passato il Rubicone.

Quando Cesare passÃ² il Rubicone, pronunciÃ² la celeberrima sentenza: “Alea iacta est”, il dado Ã¨ tratto. Con la quale intendeva dire che era perfettamente consapevole che stava dichiarando guerra alla Roma senatoriale e pompeiana (Gneo Pompeo).

Il “dado Ã¨ tratto” comporta la guerra

Ungheria, Slovacchia e Austria hanno detto no alla UE. Sono governi che non si macchiano dell’infamitÃ dinanzi alla storia.

L’Italia, “serva di dolore ostello”, dirÃ di sÃ¬. PerchÃ© questa Repubblica Ã¨ una povera colonia senza dignitÃ e libertÃ alcuna, con tre padroni, anzichÃ© uno come nei decenni della prima Repubblica.

E ciÃ² potrebbe con ogni probabilitÃ significare la guerra. Come del resto essi stessi dicono in continuazione.

Fermo restando che un governo del PD o roba similare avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, pure peggio, resta il fatto che la responsabilitÃ Ã¨ del governo di centro-destra, ovvero della Meloni e dei suoi alleati, a partire dalla Lega complice, il cui gioco di dire A e poi fare Z non puÃ² piÃ¹ reggere, dopo anni di continui tradimenti in quasi ogni settore della politica.

E’ la stessa Meloni che ha dato i nostri miliardi – e continua a darli pure oggi – a Zelenski anzichÃ© alla SanitÃ , ai terremotati, ai bisognosi, ai pensionati in difficoltÃ .

E’ la stessa Meloni che ha votato la boldriniana legge contro lo “stupro” immaginario, legge che nemmeno la Schlein avrebbe, con ogni probabilitÃ , avuto il coraggio di varare in questa forma.

Questa classe politica Ã¨ infame, schiava e corrotta quanto i suoi padroni. Chi ancora la sostiene Ã¨ complice ed Ã¨ come la classe politica che sostiene.

Questo cosiddetto Occidente Ã¨ un’escrescenza infetta e mortale che deve essere distrutta, se vogliamo recuperare la nostra libertÃ , dignitÃ , giustizia, umanitÃ .

La Russia potrebbe essere lo strumento della Divina Provvidenza per riportare un poco di Grazia e Giustizia (non il ministero, ma la virtÃ¹ divine e umane) in questo mondo.

O forse no. Ma, certamente, non Ã¨ nel cosiddetto Occidente che troveremo mai la salvezza. Questa verrÃ dal ritorno a Cristo e da una nuova civiltÃ veramente cristiana. Ovvero, da ciÃ² che questo Occidente piÃ¹ odia e piÃ¹ combatte e distrugge ogni giorno.

La via per arrivarci, la conosce solo Dio. Ma appare sempre piÃ¹ che questa via Ã¨ ormai imboccata: come per il passaggio nelle “miniere di Moria”, accada quello che deve accadere.

Ma nessuno puÃ² fingere di non capire cosa sia questo governo.

CosÃ¬ come nessuno puÃ² fingere di non capire cosa sia questo clero odierno.

Si puÃ² fingere con gli altri, ma non con Dio e con la propria coscienza.

Ma i finti, i bugiardi, gli ingannatori, non fanno mai una buona fine. Prima riscuotono certo, ma poi pagano un prezzo infinito.

Gli onesti e veritieri, pagano prima, ma poi riscuotono. Per sempre. (MV)

Pensavo che oggi sarebbe stato meglio.

Prof. Massimo VIglione