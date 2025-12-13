Milano, aggressione e rapina: arrestate tre croate

Prima il furto del cellulare, poi lâ€™aggressione. La fuga e infine lâ€™arresto

Ãˆ successo nel tardo pomeriggio di mercoledÃ¬ al centro commerciale Portello.Â Secondo quanto accertato dalla polizia locale, intervenuta sul posto, tre donne (fra i 20 e i 28 anni, di origine croata ma nate in Italia, insieme a una connazionale minorenne di 14 anni) hanno rubato il telefono a unâ€™altra donna. Ãˆ accaduto allâ€™interno di un negozio.

Il tentativo di fuga e l’aggressione

Subito dopo si sono date alla fuga, ma non sono riuscite ad andare lontano. Il compagno della vittima le ha rincorse: le tre maggiorenni lo hanno aggredito, colpendolo in faccia. La coppia, con lâ€™aiuto di una guardia giurata, ha quindi chiamato la polizia locale. Gli agenti, una volta sul posto, hanno bloccato le responsabili.

Il telefono recuperato

La guardia giurata ha visto la minorenne del gruppo nascondere il cellulare gettandolo in unâ€™aiuola: il dispositivo Ã¨ stato recuperato e restituito alla proprietaria. Le tre maggiorenni sono state arrestate per rapina aggravata in concorso, mentre la minore Ã¨ stata denunciata a piede libero per gli stessi reati e affidata al padre.

