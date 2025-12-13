La “sanità” del futuro. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 13 dicembre 2025

L’intelligenza artificiale e la “sanità” del futuro

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 13 dicembre 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Carmen Tortora che spiega come sarà la sanità del futuro, grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Come e chi deciderà sulla nostra salute? Saremo ancora padroni del nostro corpo?

La sanità si trasformerà in medicina predittiva e preventiva, per cui tutti saranno considerati malati, prima che osino di sentirsi sani. Tutti dovranno essere controllati, monitorati e “vaccinati” contro tutto. La pressione contro l’esitazione “vaccinale”, tramite operatori che s’infiltrerenno anche nei luoghi più remoti, raggiungerà tutti ovunque. (Agenda di immunizzazione 2030)

La medicina del futuro non promette più cure, ma clienti permanenti. Vogliono create malati immaginari a vita. Questo modello di governance sanitaria che sarà lanciato in tutto il mondo – come si può dedurre da un’attenta lettura del Trattato OMS – tende a sostituire la governance politica con quella digitale.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

