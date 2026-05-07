Hantavirus, Oms: ‘collaboriamo per limitare la diffusione’

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Oms) scrive su X: “Le autorità svizzere hanno confermato un caso di hantavirus identificato in un passeggero della nave da crociera MV Hondius, che si è presentato in ospedale a Zurigo. Il paziente è attualmente in cura in un ospedale di Zurigo, #Svizzera. Il paziente aveva risposto a un’email dell’operatore della nave che informava i passeggeri dell’evento sanitario.

In linea con il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI), l’OMS sta collaborando con i paesi rilevanti per supportare il tracciamento internazionale dei contatti, al fine di garantire che coloro che potrebbero essere stati esposti siano monitorati e che sia limitata qualsiasi ulteriore diffusione della malattia.

Il virus è stato confermato come il virus Andes, un tipo di hantavirus presente in America del Sud, dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive del Sud Africa e dagli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), Svizzera. Il supporto dell’Institut Pasteur de Dakar, Senegal, e dell’Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Argentina, è stato anch’esso cruciale nella risposta a questo evento.

Al 6 maggio, vi sono 8 casi, di cui 3 confermati come hantavirus mediante test di laboratorio.

L’OMS continuerà a collaborare con i paesi per garantire che i pazienti, i contatti, i passeggeri e l’equipaggio abbiano le informazioni e il supporto necessari per rimanere al sicuro e prevenire la diffusione.”

https://x.com/DrTedros/status/2052069085719019723