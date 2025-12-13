Crosetto: “Mai un carrarmato Nato entrerebbe in Russia se non sono tutti d’accordo”

“Due settimane fa, ho detto alla Nato che ha mandato per fare un’esercitazione aerea con dei tipi di aerei che secondo me non dovevamo mandare, perché un conto è un’esercitazione difensiva e un conto è una cosa che può essere vista come una provocazione.

Ma io so perfettamente che la Nato si esercita per lanciare un messaggio di deterrenza alla Russa ma mai, mai, un carro armato o un soldato della Nato entrerà in territorio russo, se non tutti i Paesi membri non fossero d’accordo.

La differenza con la Russia, dove invece se uno si sveglia male può farlo. Difendere queste autocrazie giustifica chi sta tirando bombe su scuole e ospedali” così il Ministro Crosetto intervistato da Marco Travaglio ad Atreju.

Fonte: Agenzia Vista