Ucraina, Crosetto: “non giudico un Paese per due corrotti”

Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, il dodicesimo, il vicepremier Matteo Salvini solleva dubbi: “Mi sembra che stiano emergendo gli scandali legati alla corruzione, poi coinvolgono il governo ucraino, quindi non vorrei che con quei soldi dei lavoratori, dei pensionati italiani si andasse ad alimentare ulteriore corruzione”.

Lo ha sottolineato Salvini con riferimento alla maxi-inchiesta sul presunto giro di tangenti che coinvolge Energatom, la società statale ucraina per l’energia nucleare, e alcuni uomini vicini a Zelensky, primo tra tutti l’imprenditore Timur Mindich.

Da qui la replica del ministro della Difesa Guido Crosetto, a Berlino per la riunione del “gruppo dei cinque” dei ministri della Difesa con gli omologhi di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia.

“Abbiamo parlato anche dello scandalo dicendo che la corruzione andava combattuta anche perché la controinformazione russa poteva essere usata per dare una lettura sbagliata e che sicuramente avrebbe avuto effetto nelle piazze occidentali. Ma l’arresto in sé è la dimostrazione che l’Ucraina ha gli anticorpi per combatterla”, sottolinea Crosetto.

“Capisco le preoccupazioni di Matteo Salvini, ma io non giudico un Paese per due corrotti. Così come gli americani e gli inglesi che sono sbarcati in Sicilia, non hanno giudicato l’Italia per la presenza della mafia, ma sono venuti ad aiutare gli altri italiani, quelli onesti”.

“La stessa cosa la facciamo noi in Ucraina – ha aggiunto -. Cerchiamo di aiutare quei poveri civili che subiscono il 93% di attacchi da parte dei russi e ci auguriamo che tutti i delinquenti ucraini vengano messi in galera, assieme ai russi possibilmente”.

Il prossimo pacchetto di aiuti

Crosetto ha poi ribadito che l’Italia continuerà a fornire aiuti: oltre 100 milioni di aiuti civili, consistenti in dei gruppi di elettrogeni “necessari a Kiev per sopravvivere al durissimo inverno che si prepara”, che verranno consegnati il prossimo mese, il dodicesimo pacchetto di aiuti militari che ho firmato e illustrerò al Copasir perché poi sarà consegnato a Kiev”.

