Asilo di Tivoli, bimba colta da malore muore poco dopo in ospedale

Una bambina di due anni si Ã¨ sentita male durante il riposino in un asilo di Tivoli ed Ã¨ morta
Dramma in un asilo nido dove Ã¨ morta una bambina di 2 anni. La tragedia si Ã¨ consumata giovedÃ¬ a Tivoli, in provincia di Roma. La piccola non si Ã¨ risvegliata dal sonno, una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.
Ãˆ stata una delle maestre della scuola tiburtina ad andare a prenderla per affidarla ai genitori, ma la piccola non si Ã¨ svegliata. Richiesto l’intervento al numero unico per le emergenze sul posto Ã¨ intervenuto il personale medico che, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove Ã¨ stato poi constatato il decesso.
Informata la magistratura di Tivoli Ã¨ stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.
