Asilo di Tivoli, bimba colta da malore muore poco dopo in ospedale

ImolaOggi CRONACA, News 2025

Asilo paritarie

Una bambina di due anni si Ã¨ sentita male durante il riposino in un asilo di Tivoli ed Ã¨ morta

Dramma in un asilo nido dove Ã¨ morta una bambina di 2 anni. La tragedia si Ã¨ consumata giovedÃ¬ a Tivoli, in provincia di Roma. La piccola non si Ã¨ risvegliata dal sonno, una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Ãˆ stata una delle maestre della scuola tiburtina ad andare a prenderla per affidarla ai genitori, ma la piccola non si Ã¨ svegliata. Richiesto l’intervento al numero unico per le emergenze sul posto Ã¨ intervenuto il personale medico che, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove Ã¨ stato poi constatato il decesso.

Informata la magistratura di Tivoli Ã¨ stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.
www.romatoday.it

Articoli correlati

Simone Sebastian Fogliata Ramirez

Malore fatale, muore ragazzo di 19 anni

ambulanza malore

Malore improvviso, muore bambina di 10 anni

asilo bimbi

Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *