Malore fatale, muore ragazzo di 19 anni

Si Ã¨ sentito male mentre si trovava in vacanza a Colonia, in Germania, dov’era andato per trovare la fidanzata, trasferitasi lÃ¬ da qualche tempo per studiare. Poi il dramma.
Secondo i primi riscontri, si Ã¨ improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi, e per questo Ã¨ stato trasferito d’urgenza in ospedale. Simone Sebastian Fogliata Ramirez, 19 anni, non si Ã¨ piÃ¹ ripreso: Ã¨ morto in ospedale dopo due giorni di agonia, per i danni causati da un aneurisma cerebrale.
Il giovane era nato in Ecuador, ma ha sempre vissuto a Campoverde, frazione di SalÃ², comune in provincia di Brescia. Ãˆ qui che infatti sarÃ celebrato il funerale. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.
