Metsola: ‘c’è una lunga lista di Paesi che vogliono entrare nella UE’

FIRENZE – “Siamo in un contesto di grandissima imprevedibilità, a livello mondiale è difficile trovare amici: sembra ironico, ma proprio per questo c’è una lunghissima lista di paesi che vorrebbero entrare nell’Unione, ci sono 12 Stati che vorrebbero entrare nell’Ue”. Lo ha affermato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, intervenendo alle celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto universitario europeo oggi a Firenze.

“Io non avrei mai creduto che accadesse così velocemente ma l’Islanda ha organizzato un referendum per quest’anno”, ha ricordato Metsola, sottolineando come “abbiamo il Regno Unito in cui, dieci anni dopo la dolorosissima Brexit, abbiamo un governo che capisce che in realtà serve avvicinarsi all’Europa, e che è questo che vogliono i giovani del Regno Unito”. (ANSA