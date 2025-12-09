Zelensky oggi a Roma, vedrÃ  Leone XIV e Meloni

Volodymir Zelensky tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato ‘deludente’ il suo approccio ai negoziati di pace

Giorgia Meloni Ã¨ pronta a ribadire il sostegno a Kiev oggi pomeriggio nel bilaterale con Zelensky in programma a Palazzo Chigi.Â Ma la giornata del presidente ucraino a Roma avrÃ un inizio che Ã¨ stato annunciato solo ieri sera: incontrerÃ a Castel Gandolfo papa Leone. L’incontro Ã¨ previsto a Villa Barberini alle 9:30.

Ieri Zelensky Ã¨ stato ricevuto a Bruxelles dal Segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo, AntÃ³nio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. A Londra invece vertice con Starmer, Macron e Merz.

“Mentre i colloqui di pace sono in corso, l’Ue rimane ferma nel suo sostegno all’Ucraina. Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo. L’obiettivo Ã¨ un’Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranitÃ dell’Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell’Ucraina deve essere garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione”. Lo scrivono Ursula von der Leyen e Antonio Costa dopo l’incontro ieri a Bruxelles con Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte. ANSA