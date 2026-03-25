Meloni: ‘SantanchÃ¨ si dimetta come Delmastro e Bartolozzi’

Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “apprezzamento per la scelta di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”. Nella nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier “auspica che, sulla medesima linea di sensibilitÃ istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela SantanchÃ¨”.

Confermata l’agenda della SantanchÃ© nei prossimi giorni

Malgrado le voci di possibili dimissioni che si sono susseguita per tutta la giornata, la ministra del Turismo ha continuato oggi a lavorare regolarmente sentendo i suoi collaboratori, anche se non Ã¨ stata presente fisicamente al ministero. Al momento, fanno sapere fonti del ministero, sono confermati tutti gli impegni in agenda per domani e per i prossimi giorni.

In particolare mercoledÃ¬ mattina SantanchÃ¨ Ã¨ attesa in ufficio alle 9.30 e tra gli impegni della giornata ci sono le riunioni per l’organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism di maggio a Roma. GiovedÃ¬ parteciperÃ al convegno di Assomarinas alle 15.

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