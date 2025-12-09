UE, Kubilius: ‘se l’Ucraina si arrende la Russia attaccherà noi’

Andrius Kubilius (Ue): se l’Ucraina è costretta ad arrendersi è inevitabile che la Russia attacchi noi

“Se gli europei (Ue inclusa) non forniranno un sostegno sostanziale all’Ucraina, chi lo farà? Se si dice no al prestito di riparazione, qual è la vera alternativa? Se l’Ucraina resta senza il nostro sostegno ed è costretta ad arrendersi, quanto costerà agli europei fermare l’inevitabile aggressione russa contro l’Unione europea?”. Lo scrive sui social il commissario alla Difesa dell’Ue, Andrius Kubilius.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito “una totale assurdità” le dichiarazioni sulla presunta “preparazione” di un attacco russo alla NATO. “Quanto a una preparazione per attaccare la NATO, è una completa assurdità. Ancora una volta esorto tutti ad ascoltare la fonte primaria: il nostro presidente Putin”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, commentando affermazioni del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo cui “siamo già sotto attacco da parte della Russia”. In precedenza il cancelliere ha sostenuto che la Russia non ha le forze per poter affrontare l’Alleanza Atlantica.

