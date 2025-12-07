di The Islander – La NBC non voleva dirlo, ma ha detto tutto: l’Europa Ã¨ in un momento critico, paralizzata dalle lotte intestine, terrorizzata dagli Stati Uniti, messa da parte da Trump â€“ e ancora piÃ¹ scossa dalla rabbia latente degli europei che hanno censurato, ignorato e tradito nell’ultimo decennio. Quando persino i media clienti iniziano a descrivere il continente come senza leader, diviso e impaurito, la maschera non solo cade, ma l’intera facciata del Progetto Ucraina crolla agli occhi del pubblico.

L’Europa non Ã¨ semplicemente frammentata, l’Europa ha finito di essere un attore strategico, a causa della sua psicosi russofoba di massa.

I leader europei ora lo sussurrano in preda al panico: provano “autentica paura e sfiducia” negli Stati Uniti. Non perchÃ© Trump sia imprevedibile, ma perchÃ© Trump ha fatto l’impensabile: ha smascherato l’intera narrazione europea sull’Ucraina come un’impalcatura di illusioni. Nel momento in cui Washington si Ã¨ fatta da parte, la facciata Ã¨ crollata, rivelando un blocco che non puÃ² agire, non puÃ² unirsi, non puÃ² difendersi e si rifiuta di dire la veritÃ agli europei. Per questo censura la parola e attua una distopia orwelliana.

Come ammette l’ex presidente estone Ilves, “La spaccatura interna all’UE dimostra in ultima analisi la debolezza del blocco”. Una struttura che si disintegra nel momento in cui viene esercitata una pressione non Ã¨ un’unione. Ãˆ un impero vuoto di burocrazia, incapace di strategia e indegno di rispetto.

Trump non ha “escluso l’Europa dai negoziati”. L’Europa si Ã¨ esclusa da sola nel momento in cui ha scambiato la russofobia performativa per politica. L’Europa ha preferito l’ideologia all’energia, la teatralitÃ morale alla diplomazia, e ora si ritrova a implorare di essere presente in una guerra che fingeva di guidare.

“L’Europa non ha mostrato nÃ© denti nÃ© forza”, aggiunge Ilves. Ãˆ educato. L’Europa ha mostrato codardia mascherata da convinzione, e autolesionismo mascherato da coesione strategica.

PerchÃ© questo non Ã¨ mai stato un vicolo cieco. Ãˆ stato un suicidio industriale, commesso alla luce del sole. L’Ã©lite dell’UE ha deliberatamente smantellato la spina dorsale energetica del continente, ha affidato la sua produzione ai concorrenti globali e ha fatto sprofondare le generazioni future in un debito soffocante, il tutto per alimentare una psicosi di russofobia che ha divorato le loro stesse economie, alimentando al contempo l’ascesa economica di Mosca.

La NBC ora ammette silenziosamente ciÃ² che i cittadini europei hanno intuito: l’Unione non sta piÃ¹ combattendo contro la Russia, ma contro l’insolvenza, la disunione, il crollo demografico, le rivolte interne e la sua estinta rilevanza. L’Ucraina sta esaurendo gli uomini; l’Europa sta esaurendo i fondi; e Bruxelles sta esaurendo le storie per vendere le dolorose conseguenze della sua arroganza.

Il Belgio Ã¨ nel panico per il desiderio dell’UE di rubare i beni russi congelati. L’Ungheria resiste con fermezza e blocca con il veto. La Germania blocca. La Francia fa il doppio gioco. L’UE non agisce come un’unione, si frantuma.

Nel frattempo, la Russia avanza costantemente, metodicamente, con una capacitÃ industriale che l’Europa un tempo derideva ma che ora manca. L’Ucraina sanguina perchÃ© Bruxelles aveva bisogno di una crociata morale per distogliere l’attenzione dai propri fallimenti. Gli europei pagano perchÃ© i loro leader scommettono il loro intero futuro su una garanzia che Washington non ha mai inteso onorare per sempre.

E Washington lo ha messo per iscritto. La Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti dichiara apertamente il collasso dell’Europa: un calo dal 25% del PIL globale al 14%. Un continente che scivola verso la “cancellazione della civiltÃ ”. Un futuro in cui l’Europa sarÃ “irriconoscibile tra 20 anni”.

La veritÃ che Bruxelles teme di piÃ¹, la veritÃ che censurano, la veritÃ per cui mettono a tacere le piattaforme, Ã¨ la veritÃ che il mondo ora puÃ² vedere: la scomparsa che avevano programmato per la Russia Ã¨ arrivata, ma Ã¨ arrivata in Europa.

La Russia Ã¨ sovrana, ancorata, in ascesa, il polo eurasiatico che l’Europa ha ridicolizzato fino a farlo esistere. Gli Stati Uniti si preparano all’ordine postbellico con fredda chiarezza, dopo aver scaricato l’umiliazione sull’Ã©lite europea.

L’umiliazione che si abbatte sull’Ã©lite europea non Ã¨ colpa dell’America. Ãˆ il prezzo delle loro stesse illusioni. Pensavano di poter sconfiggere la Russia e, con la loro arrogante arroganza, hanno distrutto l’Europa.

