Putin: ‘il Donbass Ã¨ territorio russo, Ã¨ un fatto storico’

Putin Federezione russa

MOSCA, 09 DIC – Il Donbass Ã¨ “territorio russo, questo Ã¨ un fatto storico”, ha affermato il presidente Vladimir Putin, citato da Ria Novosti. La Russia, ha aggiunto il capo del Cremlino, sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un “colpo di Stato” a Kiev, nel 2014, ed Ã¨ obbligata a farlo con mezzi militari.

“Questo territorio Ã¨ importante, Ã¨ un nostro territorio storico, la Russia Ã¨ stata creata in modo tale che questa terra Ã¨ sempre stata parte della Russia”, ha affermato Putin in riferimento al Donbass, intervenendo al Consiglio per lo sviluppo della societÃ  civile e i diritti umani. (ANSA

