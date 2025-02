Si ascolti anche l’altra parte. PIAZZA LIBERTA’, puntata di lunedì 24 febbraio 2025

«Audiatur et altera pars» (si ascolti anche l’altra parte). Nel 3° Anniversario dell’operazione russa in Ucraina cerchiamo di capire se e come se ne esce

PIAZZA LIBERTA’, puntata di lunedì 24 febbraio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Gli ospiti di Armando Manocchia sono

Alexandre Del Valle, professore di Geopolitica;

il professor Leonardo Dini, filosofo del diritto ed epistemologo filosofo della scienza;

il dottor Fabrizio Agnocchetti, Analista finanziario indipendente e esperto di geopolitica.

“Personalmente parto dal presupposto che si perverrà alla pace solo quando ogni parte in causa cercherà di comprendere le ragioni dell’altro. E nonostante la complessità del contesto geografico, politico e mediatico dove con gli animi sono sempre più esacerbati e le persone sono sempre più divise, contrariamente al detto che “la verità sta sempre in mezzo” bisogna avere l’onestà intellettuale di ammettere che stavolta la verità sta solo da una parte.

Cercherò di fare e cioè di mantenere quell’equilibrio e quella imparzialità per poter dialogare con le parti in conflitto, cosa che ahinoi, ha vergognosamente e indegnamente smesso di fare la diplomazia di questo paese suicida, il quale, a causa di una classe dirigente falsa, faziosa e incapace, non solo erroneamente, ma incoscientemente, ha sposato le false tesi di una delle parti belligeranti e molto più che probabilmente, di quella più indifendibile.”

Perché questo titolo? «Audiatur et altera pars» (si ascolti anche l’altra parte). Semplicemente perché il punto di vista degli ospiti di questa puntata è diverso, ma con l’onestà intellettuale che li contraddistingue, ognuno fa la propria analisi.