Macron: “Per l’Ucraina, per l’Europa”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Macron, Starmer, Merz e Zelensky

Emmanule Macron dopo l’incontro con Starmer, Merz e Zelensky:

“L’Ucraina continua ad affrontare l’aggressione russa con eccezionale coraggio. Può contare sul nostro sostegno e sul nostro impegno per una pace giusta e duratura.

Le nostre ultime sanzioni europee e americane stanno indebolendo l’economia russa: dobbiamo continuare questo sforzo e mantenere la pressione.

A Londra, l’incontro in formato E3 con il presidente Zelensky ha consentito anche di compiere progressi verso una pace giusta e duratura: continueremo a coordinarci strettamente con l’Ucraina e con gli Stati Uniti, per rafforzare le nostre convergenze.

Parallelamente, stiamo predisponendo solide garanzie e misure di sicurezza per la ricostruzione dell’Ucraina.
Uniamoci e costruiamo la pace.

Per l’Ucraina, per l’Europa, per la nostra sicurezza collettiva.”
https://x.com/EmmanuelMacron/status/1998118282805592346

Minaccia russa?… Macron fa affari di nascosto con Putin

Articoli correlati

Macron sotto la pioggia

“Macron rimuove un prefetto perché lo ha fatto camminare sotto la pioggia”

Macron

Macron, nuove sanzioni “contro la Russia”

Macron

Minaccia russa?… Macron fa affari di nascosto con Putin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *