Macron: “Per l’Ucraina, per l’Europa”

Emmanule Macron dopo l’incontro con Starmer, Merz e Zelensky:

“L’Ucraina continua ad affrontare l’aggressione russa con eccezionale coraggio. Può contare sul nostro sostegno e sul nostro impegno per una pace giusta e duratura.

Le nostre ultime sanzioni europee e americane stanno indebolendo l’economia russa: dobbiamo continuare questo sforzo e mantenere la pressione.

A Londra, l’incontro in formato E3 con il presidente Zelensky ha consentito anche di compiere progressi verso una pace giusta e duratura: continueremo a coordinarci strettamente con l’Ucraina e con gli Stati Uniti, per rafforzare le nostre convergenze.

Parallelamente, stiamo predisponendo solide garanzie e misure di sicurezza per la ricostruzione dell’Ucraina.

Uniamoci e costruiamo la pace.

Per l’Ucraina, per l’Europa, per la nostra sicurezza collettiva.”

