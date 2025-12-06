Orban: “L’UE sta annegando nella corruzione”

“L’UE sta annegando nella corruzione. I commissari sono accusati di gravi accuse, la Commissione e il Parlamento sono travolti dallo scandalo, eppure Bruxelles continua a rivendicare la superiorità morale. La corruzione in Ucraina dovrebbe essere denunciata dall’UE, ma ancora una volta è la solita vecchia storia: Bruxelles e Kiev si proteggono a vicenda invece di affrontare la verità.”

Lo scrive VIktor Orban su X.

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1996951610769961070

In un altro post aggiunge: “Bruxelles ha promosso per anni l’economia di sinistra e l’Europa sta perdendo terreno a causa di ciò. L’Ungheria ha indicato un’altra strada. Per prima cosa ha spostato la sua attenzione sulla questione dell’immigrazione verso la nostra posizione, e presto farà lo stesso su guerra e competitività. L’Europa dovrebbe seguire ciò che funziona, non raddoppiare ciò che sta chiaramente fallendo.”

I infine: “I burocrati di Bruxelles stanno cercando di aggirare il veto ungherese ribattezzando le sanzioni energetiche come “politica commerciale”. È illegale e calpesta il concetto stesso di stato di diritto. L’Ungheria porterà la Commissione in tribunale: l’abuso di potere deve avere conseguenze!”