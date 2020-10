Parlamento blindato, Paragone: “Hanno paura”

I blindati della polizia con i lampeggianti accesi bloccano l’accesso in piazza del Parlamento. Un segnale chiaro nel giorno del Dpcm che chiede altri sacrifici agli italiani e che rischia di affossare interi settori dell’economia. Dopo gli scontri di Napoli e Roma, infatti, la tensione è alle stelle. Il video di Montecitorio blindato postato su Facebook da Gianluigi Paragone scatena i commenti degli utenti.

“Un governo che ha paura del popolo è un governo consapevole che non ne sta facendo gli interessi… E menomale che loro si vantavano di non aver bisogno di scorte perché la loro scorta era il popolo stesso…”, si legge in calce al video

“Se ha paura significa che le decisioni prese sono in contrasto con i bisogni dei cittadini…. Il popolo inizia ad avere fame…. anche fame di giustizia, di serietà, di responsabilità dello stesso stato”; “Chi ha la coscienza pulita non si comporta come sti politicanti”, sono alcuni dei commenti che si leggono sulla pagina di Paragone. Una situazione che rischia di diventare esplosiva con la politica asserragliata nel palazzo. (iltempo.it9

