Francia, 5 piccoli droni sorvolano base militare: interviene l’artiglieria

Massima allerta in Francia, dove cinque droni hanno sorvolato la base sottomarina francese dell’Ile Longue, nella rada di Brest, all’estremo ovest del Paese. Qui sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili per garantire la “dissuasione nucleare”. L’episodio Ã¨ avvenuto giovedÃ¬ sera. Il battaglione di artiglieria marittima, che protegge il sito, ha effettuato diversi tiri antidrone. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre altri droni avevano sorvolato la stessa zona. Aperta un’inchiesta, come annunciato dalla ministra francese delle Armate Catherine Vautrin.

Il giallo dei cinque droni

I cinque droni che hanno sorvolato la base sottomarina francese dell’Ile Longue, poi abbattuti dai fucilieri d’Oltralpe, erano piccoli modelli, ”non armati”, ”fuori dal contesto militare”: Ã¨ quanto precisa il prefetto marittimo dell’Atlantico, capitano di fregata Guillaume Le Rasle, citato dal quotidiano LibÃ©ration. In un’altra intervista al canale BFMTV, tra le principali reti all-news del Paese, ”le infrastrutture sensibili della base non sono state minacciate”. Per lui, i responsabili dei sorvoli ”avevano la volontÃ di intimorire la popolazione”.

tgcom24.mediaset.it – foto wikimedia