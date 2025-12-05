Accoltella connazionale di 19 anni: arrestato egiziano

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato incastrato dalle testimonianze

Gelosia. Dietro all’accoltellamento gravissimo in piazza Mercanti a Milano ci sarebbe questa motivazione. Ora il responsabile, un ventunenne egiziano è stato fermato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. Se la vittima diciannovenne non fosse stata soccorsa subito sarebbe morta, stando al referto dei medici.

Martedì 25 novembre, 8 di sera. Accanto al McDonalds, tra piazza Duomo e piazza Mercanti, scoppia una violenta lite tra due ragazzi. Uno tira fuori una lama e accoltella con un fendente all’addome e uno al torace l’avversario, che si accascia. Poi lo lascia in una pozza di sangue e scappa mentre arrivano i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza e le volanti.

L’intervento salvavita

Il diciannovenne, trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, si salva grazie a un intervento chirurgico. Nel frattempo cominciano le indagini dei poliziotti della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile di Milano, guidata da Alfonso Iadevaia.

L’arresto a Bologna

Gli agenti, coordinati dalla procura della Repubblica di Milano, hanno fermato per indiziato di delitto il ventunenne. Lo hanno trovato sabato 29 novembre, a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove si era rifugiato presso il fratello. Il ragazzo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, così come la vittima, è stato incastrato dalle testimonianze e dalle indagini tecniche. Gli screzi tra i due sembrano avere origine sentimentale: “motivi di gelosia”, secondo le fonti investigative.

Il fermo del ventunenne è stato convalidato dal gip del tribunale di Bologna e l’indagato è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale del capoluogo emiliano. Nel frattempo il diciannovenne è fuori pericolo.

