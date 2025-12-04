Ucraina, Tajani su Putin: “Deve dimostrare che ha vinto”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un intervento a margine della presentazione della riforma della Farnesina oggi a Villa Madama, ha commentato le ultime parole del presidente russo Vladimir Putin, spiegando che questo è “il suo gioco”, perchè “deve dimostrare assolutamente che ha vinto”.

Rispondendo alle domande dei cronisti, il ministro Tajani ha dichiarato che è necessario “abbassare i toni” e questo lo ha “ribadito ieri al segretario di Stato Rubio”.

Tajani ha ribadito il sostegno italiano all’iniziativa americana per arrivare ad un “cessate il fuoco”, specificando che Roma “lavora per la pace”. “Non sono le parole, ma sono i fatti quelli che contano”, ha proseguito Tajani, rappresentando che, alla luce della telefonata con Rubio, può confermare che “i negoziati vanno avanti”. (askanews)