Milano, passeggeri della metro picchiati e rapinati: arrestati 5 egiziani

Passeggeri della metro di Milano picchiati e rapinati, o scippati in tempo record – due minuti – da giovani nordafricani gia’ autori di altri reati analoghi, uno dei quali risulta riarrestato dopo una decina di giorni dall’ultima aggressione. E’ lo scenario dell’indagine della Polizia di Stato di Milano che ha portato all’arresto, a vario titolo, di 5 soggetti, tutti egiziani.

L’attivita’, eseguita dal Commissariato Greco-Turro, e’ stata coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni di Milano sia tramite misure cautelari sia attraverso fermi. Venerdi’ 21 novembre i poliziotti hanno infatti sottoposto a fermo due 22enni.

Nel corso della settimana, inoltre, gli agenti hanno eseguito un’altra ordinanza nei confronti di tre giovani, di 15, 20 e 22 anni. Il 22enne di quest’ultimo provvedimento, inoltre, e’ uno dei due indagati fermati il 21 novembre per la rapina a Caiazzo, una decina di giorni prima. (NPK). ansa