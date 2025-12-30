Urina nell’acquasantiera della cappella a Roma Termini

Un uomo ha urinato nell’acquasantiera a Roma Termini. Protagonista un 66enne tedesco, che Ã¨ stato rintracciato dai carabinieri. I fatti risalgono a inizio dicembre, quando l’uomo ha orinato nella pila dell’acquasanta all’interno della cappella che si trova nello scalo ferroviario.
Attraverso le immagini di videosorveglianza e dopo aver raccolto le testimonianze, i militari del nucleo Scalo Termini sono riusciti a individuare il responsabile, che Ã¨ stato identificato.
Al termine degli accertamenti, gli uomini dell’Arma gli hanno fatto eleggere domicilio legale e sul suo conto Ã¨ stata inviata una dettagliata informativa in procura. L’ipotesi di reato Ã¨ offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
