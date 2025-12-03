Inchiesta frode UE, Kallas: ‘non deve offuscare l’ottimo lavoro degli altri’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Kaja Kallas

BRUXELLES, 03 DIC – “Le accuse” mosse nel quadro dell’indagine sull’uso improprio dei fondi destinati ai giovani diplomatici europei “sono profondamente scioccanti, ma non devono in alcun modo offuscare l’ottimo lavoro che la stragrande maggioranza di voi svolge quotidianamente”.

Lo scrive l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ai dipendenti del Servizio europeo d’azione esterna (Seae), in un messaggio visionato dall’ANSA. “Posso assicurarvi – aggiunge – che integritÃ  e responsabilitÃ  non potranno che migliorare sotto la mia supervisione e il processo in corso sottolinea che le garanzie sono in atto e funzionano”. (ANSA)

Articoli correlati

moretti

Qatargate, primo sÃ¬ del Pe per revocare l’immunitÃ  a Moretti

Mogherini e Sannino

Inchiesta fondi UE, Procura: rilasciati Mogherini e Sannino

Mogherini fermata, Tajani: “sono garantista”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *