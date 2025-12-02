Kaja Kallas: 15 milioni di euro “per un’Armenia più resiliente”

Kaja Kallas su X: “Oggi abbiamo adottato una nuova agenda strategica per il partenariato UE-Armenia. Si tratta di un’ambizione comune: collaborare più strettamente in molti ambiti, dallo stato di diritto all’economia, ma anche alla cooperazione in materia di liberalizzazione dei visti e sicurezza.

Sono inoltre lieto di annunciare 15 milioni di euro per sostenere la pace e un’Armenia più resiliente.”

