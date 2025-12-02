Indagine per frode, polizia belga fa irruzione nella sede della diplomazia UE

La polizia belga ha fatto irruzione nel servizio diplomatico dell’UE a Bruxelles, insieme al Collegio d’Europa di Bruges e in abitazioni private, nell’ambito di un’indagine su un presunto uso improprio di fondi UE, secondo fonti a conoscenza delle indagini e testimoni. Lo scrive Euractiv

Le irruzioni hanno avuto luogo in tutto il Belgio nelle prime ore del mattino, con la polizia che ha sequestrato documenti e arrestato tre persone per interrogarle con l’accusa di frode negli appalti, corruzione e conflitto di interessi.

Circa 10 agenti in abiti civili sono entrati nella sede centrale del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) alle 7:30 di martedÃ¬, secondo quanto riferito da un testimone oculare. Un altro funzionario del servizio diplomatico dell’UE ha confermato l’irruzione.

L’indagine penale Ã¨ iniziata dopo le accuse secondo cui il SEAE e il Collegio d’Europa, la prestigiosa scuola di formazione post-laurea per eurocrati, avrebbero utilizzato in modo improprio fondi pubblici dell’UE nel 2021 e nel 2022, secondo quattro persone a conoscenza dell’indagine.

Le retate rappresentano l’ultimo grande scandalo che ha colpito le istituzioni dell’UE e metteranno sotto pressione il Collegio d’Europa e la sua rettrice, Federica Mogherini (Pd), che in passato ha diretto il SEAE e che quest’anno ha iniziato un secondo mandato quinquennale a Bruges.

Mogherini, ex Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri, non ha risposto immediatamente alle domande di Euractiv.

La polizia federale belga delle Fiandre Occidentali e l’OLAF, l’ufficio antifrode dell’UE, hanno preso parte all’operazione nell’ambito di un’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica dell’UE (EPPO).

I portavoce dell’EPPO e dell’OLAF hanno rifiutato di commentare.

Gli inquirenti stanno verificando se il Collegio d’Europa o i suoi rappresentanti fossero a conoscenza di una gara d’appalto pubblica per finanziare la nuova Accademia Diplomatica dell’UE, un programma di formazione annuale per diplomatici europei a Bruges, finanziato dal SEAE.

Il Collegio d’Europa, fondato nel 1949, Ã¨ considerato la scuola di perfezionamento dell’UE per diplomatici e funzionari pubblici, e tra i suoi ex studenti figurano alti politici e funzionari delle istituzioni europee.

Gli inquirenti si sono concentrati sulle circostanze dell’acquisto da parte del Collegio, per 3,2 milioni di euro, di un edificio in Spanjaardstraat a Bruges, che ospita i diplomatici che frequentano l’accademia, hanno affermato quattro persone a conoscenza dell’inchiesta.

Il concorso per ospitare l’accademia richiedeva ai candidati di fornire un alloggio.

Il Collegio d’Europa ha acquistato l’edificio nel 2022 durante un periodo di difficoltÃ finanziarie e, poco prima che il SEAE indisse un bando di gara che in seguito ha assegnato all’istituzione un finanziamento di 654.000 euro, hanno affermato due persone a conoscenza dell’inchiesta.

Gli inquirenti hanno esaminato le accuse secondo cui il Collegio d’Europa e i suoi rappresentanti avrebbero avuto accesso a informazioni riservate sul bando di gara, che avrebbero dovuto rimanere riservate per consentire una concorrenza leale tra le istituzioni in lizza per ospitare la nuova accademia.

L’OLAF, che ha poteri amministrativi per perseguire presunte frodi che coinvolgono fondi UE, ha interrogato diverse persone prima di trasmettere i risultati all’EPPO, l’autoritÃ giudiziaria europea (EPPO), incaricata di indagare e perseguire reati gravi contro gli interessi dell’UE.

Non vi Ã¨ alcuna indicazione che l’OLAF o l’EPPO siano giunti a conclusioni di illeciti e nessuno Ã¨ stato ancora formalmente incriminato.

Il Collegio d’Europa e la nuova Accademia diplomatica dell’UE sono entrambi guidati da Mogherini, ex ministro degli Esteri italiano socialista, che ha guidato il SEAE in qualitÃ di Alto rappresentante per gli Affari Esteri tra il 2014 e il 2019. Ãˆ diventata rettore del Collegio nel 2020 e direttrice dell’Accademia al momento della sua inaugurazione nel 2022.

Durante il periodo in esame, il SEAE era guidato da un altro ex ministro degli Esteri socialista, lo spagnolo Josep Borrell.

Un portavoce di Borrell non Ã¨ stato immediatamente disponibile per un commento.

Un portavoce del Collegio d’Europa ha rifiutato di commentare. Un portavoce del SEAE ha dichiarato di non avere informazioni.

La Procura federale belga nelle Fiandre non ha risposto immediatamente.

https://www.euractiv.com