GB, deputato Ruper Lowe: “non sono vaccinato, non toccherei mai quegli esperimenti a mRna”

RUPERT LOWE, deputato del Regno Unito: “NON sono vaccinato, non toccherei quegli esperimenti sull’mRNA e sulla TERAPIA GENICA!”

“Ho amici che hanno fatto il vaccino e hanno sofferto di effetti collaterali TERRIBILI come miocardite, coaguli di sangue e ictus. Ne conseguono problemi di ogni tipo.”

Il governo ha IMPOSTO questo a milioni di persone, rovinando loro delle vite, mentre le élite come lui hanno capito subito la truffa.

Qui sotto la clip esplosiva in cui Rupert Lowe strappa la maschera alla tirannia del COVID e dice le cose come stanno.

Egli critica aspramente gli “esperimenti sperimentali di terapia genica e mRNA”, affermando che sono qualcosa che persino i massimi esperti in campo medico stanno mettendo in discussione.

“C’è MOLTA preoccupazione al riguardo”, afferma, indicando voci sempre più forti come quella di RFK Jr. negli Stati Uniti, che sta smascherando l’intero pasticcio sotto l’amministrazione Trump.”

