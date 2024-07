Usa, Blinken minaccia la Cina

Nel Laos c’è stato un ncontro tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il suo omologo cinese, Wang Li, nel pieno delle tensioni fra Pechino e diversi altri Paesi nel Mar cinese meridionale e della guerra in Ucraina, che ha visto un avvicinamento fra Russia e Cina. L’incontro fra i due ministri degli Esteri avviene nella capitale laotiana Vientiane, a margine del 57mo meeting ministeriale dell’Asean, l’associazione delle nazioni del Sud-est asiatico.

Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken “ha ribadito” al ministro degli Esteri cinese Wang Yi “la seria preoccupazione per il sostegno della Cina alla base industriale della difesa russa e ha chiarito che se la Cina non agisce per affrontare questa minaccia alla sicurezza europea, gli Stati Uniti continueranno ad adottare misure appropriate per farlo“. Lo ha riferito in una nota il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. (ANSA).