UE: via libera a vaccino combinato a mRna per Covid e influenza

Via libera in Ue al primo vaccino combinato anti influenza e Covid

Moderna ha annunciato che la Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di questo vaccino combinato a mRna per l’utilizzo in persone di etÃ pari o superiore a 50 anni.Â L’ok arriva dopo il parere positivo del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema ed Ã¨ valido in tutti i 27 Stati membri dell’Ue, nonchÃ© in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, informa l’azienda.

Il prodotto Ã¨ il quarto autorizzato di Moderna. “Accogliamo con favore lâ€™approvazione della Commissione Europea per il primo vaccino combinato influenza piÃ¹ Covid-19 al mondo – ha dichiarato StÃ©phane Bancel, Ceo di Moderna – Combinando la protezione contro due importanti virus respiratori in una singola dose, il nostro vaccino mira a semplificare l’immunizzazione per gli adulti, in particolare quelli ad alto rischio. Questo prodotto offre una nuova importante opzione per la popolazione europea, contribuendo al contempo a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari in Europa“.

Il nuovo vaccino combinato sarÃ reso disponibile in tutta l’Unione europea, spiega Moderna, subordinatamente alle procedure normative e di accesso nazionali, e l’azienda – si legge in una nota – collaborerÃ strettamente con le autoritÃ nazionali per supportare l’accesso e l’implementazione a livello locale. Il vaccino, spiega Moderna, si basa sui progressi derivanti dallo sviluppo clinico del vaccino Covid e di quello antinfluenzale stagionale sperimentale dell’azienda, attualmente in revisione nell’Ue, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Il vaccino combinato ha dimostrato un profilo di sicurezza e tollerabilitÃ accettabile, continua l’azienda. La maggior parte delle reazioni avverse segnalate Ã¨ stata di grado 1 o 2 in termini di gravitÃ ed Ã¨ risultata coerente con i vaccini autorizzati utilizzati nello studio.

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