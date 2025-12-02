Brescia, 72enne accoltellato per rapina: arrestato egiziano

Un pensionato di 72 anni Ã¨ stato aggredito e rapinato il 26 novembre in via Volturno a Brescia

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’anziano stava passeggiando quando un uomo gli si Ã¨ avvicinato chiedendogli due euro. Al rifiuto del pensionato, la richiesta Ã¨ degenerata in violenza brutale: il 36enne, cittadino egiziano con precedenti, avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un piccolo coltello ferendo la vittima al volto e a una mano, riuscendo poi a portarle via il cellulare prima di scappare.

Arrestato in flagranza dai carabinieri

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri, giÃ impegnati nei controlli di zona. In pochi minuti i militari sono riusciti a individuare il sospetto, che si trovava ancora nelle vicinanze e aveva con sÃ© la refurtiva.

L’uomo Ã¨ stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Canton Mombello di Brescia, dove ora Ã¨ a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria.

