Netanyahu: ‘chiedo la grazia per continuare a servire Israele’

TEL AVIV, 30 NOV – “Chiedo di prendere in considerazione la concessione della grazia allo scopo di lasciarmi continuare a operare interamente per il bene dello Stato di Israele, senza che il processo giudiziario in corso continui a dividere il popolo e a influenzare decisioni governative”.

Lo scrive Benyamin Netanyahu nella lettera al presidente Isaac Herzog, che accompagna la richiesta di grazia. “Il procedimento giudiziario nei miei confronti contribuisce ulteriormente a tali fratture”, mentre c’Ã¨ “la necessitÃ  di una riconciliazione nazionale tra tutti i cittadini”, scrive il premier pur rivendicando la sua innocenza. (ANSA)

