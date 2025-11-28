Corruzione Ucraina, perquisizione in casa e ufficio di Yermak

Le unitÃ anticorruzione hanno fatto irruzione nell’abitazione e nell’ufficio del capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, in una sgradita distrazione per i funzionari di Kiev, impegnati a contrastare l’invasione russa e a convincere i funzionari statunitensi ad accogliere le loro preoccupazioni nelle proposte di pace.

Due agenzie nazionali che combattono la corruzione radicata in Ucraina hanno dichiarato di aver perquisito l’ufficio di Yermak. Yermak, figura influente in Ucraina e protagonista chiave nei colloqui con gli Stati Uniti, ha confermato di aver perquisito anche il suo appartamento.

“Gli inquirenti non incontrano ostacoli”, ha scritto Yermak sull’app di messaggistica Telegram. Ha aggiunto di collaborare pienamente con loro e che i suoi avvocati erano presenti.

Lo scandalo ha creato ulteriori problemi a Zelensky, che cerca di ottenere il sostegno continuo dei paesi occidentali per lo sforzo bellico ucraino e cerca di garantire finanziamenti esteri continui.

Zelensky ha dovuto affrontare una ribellione senza precedenti da parte dei suoi stessi parlamentari all’inizio di questo mese, dopo che gli investigatori hanno pubblicato i dettagli della loro indagine sul settore energetico.

Sebbene Yermak non sia stato accusato di alcun illecito, diversi importanti parlamentari del partito di Zelensky hanno affermato che Yermak dovrebbe assumersi la responsabilitÃ della debacle per ripristinare la fiducia del pubblico.

Alcuni hanno affermato che se Zelensky non lo avesse licenziato, il partito avrebbe potuto dividersi, minacciando la maggioranza parlamentare del presidente. Ma Zelensky li ha sfidati.

