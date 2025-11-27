Cingolani: “La guerra non sta finendo, investire sulla Difesa”

Cingolani: “La guerra non sta finendo, ne inizia una forma nuova”

“Se c’è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo, perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova”. Lo afferma l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del Michelangelo Dome, un sistema di difesa basato sull’intelligenza artificiale.

Si parla di “18mila casi di attacco ibrido all’anno nelle grandi nazioni. I prossimi anni di pace apparente potrebbero essere gli anni necessari a chi attacca per sviluppare armi che sono difficili da neutralizzare”. tgcom24.mediaset.it