Cingolani: “La guerra non sta finendo, investire sulla Difesa”

ImolaOggi ECONOMIA, News 2025, Vetrina

Cingolani Leonardo

Cingolani: “La guerra non sta finendo, ne inizia una forma nuova”

“Se c’è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo, perché non sta finendo la guerra, sta iniziando la guerra nuova”. Lo afferma l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del Michelangelo Dome, un sistema di difesa basato sull’intelligenza artificiale.

Si parla di “18mila casi di attacco ibrido all’anno nelle grandi nazioni. I prossimi anni di pace apparente potrebbero essere gli anni necessari a chi attacca per sviluppare armi che sono difficili da neutralizzare”.  tgcom24.mediaset.it

Cingolani: “il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone”

Articoli correlati

Crosetto

Crosetto: ‘sostegno a kiev non danneggia l’Italia’

sistemi di attacco

Titoli settore armamenti giù in Borsa su rumors di accordo Russia-Ucraina

starmer

Schiaffo all’UE: Londra non pagherà 6,75 miliardi “per il fondo difesa”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *