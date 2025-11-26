Von der Leyen presenterà un “testo legale” sulla sottrazione di beni russi

von der Leyen UE

La Commissione europea presenterà un testo legale sul possibile utilizzo dei beni russi congelati come garanzia per un prestito a Kiev, ha dichiarato oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “La Commissione ha presentato un documento sulle opzioni, che include l’utilizzo dei beni russi immobilizzati. Ora siamo pronti a presentare il testo giuridico”, ha dichiarato von der Leyen in un discorso all’Europarlamento.

Budapest: “No all’uso degli asset russi”

“L’Ungheria non sosterrà questa iniziativa. Utilizzare i beni congelati prima di un accordo di pace scatenerebbe contromisure russe che possono causare gravi danni alle aziende europee, comprese quelle ungheresi. Questa è la realtà fondamentale per noi”. Lo scrive su X Balázs Orbán, direttore politico del primo ministro ungherese Viktor Orbán. “Ecco perché la pace è essenziale e perché l’uso di questi beni può essere solo parte di un accordo basato sul consenso di tutte le parti coinvolte. Lo diciamo da mesi – aggiunge – eppure a Bruxelles sembra che stiamo parlando di un muro”. .tgcom24.mediaset.it

