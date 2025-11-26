Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’

“L’Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l’Europa ad essere presente e aiutare a risolvere i problemi”. CosÃ¬ il ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando Montecitorio a chi gli chiede della posizione di Matteo Salvini sull’Europa che “non si deve mettere in mezzo” nella trattativa per la pace in Ucraina. (ANSA).

Matteo Salvini

“Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin senza invasioni di campo di Bruxelles, Parigi e Berlino. Se Trump e’ riuscito a mettere fine alla guerra in Medio Oriente trattando con Hamas sapra’ farlo anche ora. Io non posso dire cosa devono accettare Zelensky o Putin.

Ringrazio Trump che li sta mettendo attorno a un tavolo, se avessimo aspettato Macron o qualcuno piu’ interessato a vendere armi che a fermare i missili campa cavallo. L’Unione Europea non si metta di mezzo. Io noto che la guerra in corso da quattro anni ha visto un ruolo dell’UE pari allo zero se non fare sanzioni e spendere decine di miliardi di euro alimentando un giro di corruzione con persone che compravano ville all’estero e andavano a prostitute. Bruxelles, Londra e Berlino lascino lavorare Washington e Mosca”, ha dichiarato Matteo Salvini.ANSA