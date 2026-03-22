G7, Tajani: “Chiediamo al regime iraniano cessazione incondizionata degli attacchi”

“Di fronte agli inaccettabili attacchi dell’Iran in #MedioOriente, il @G7 ha risposto con unità e determinazione, sottoscrivendo una dichiarazione di forte sostegno ai Paesi della regione.

Chiediamo al regime iraniano la cessazione immediata e incondizionata degli attacchi e ribadiamo con fermezza l’importanza di garantire la sicurezza della navigazione, incluso nello Stretto di Hormuz.

Il G7 è compatto nel sostenere il diritto degli Stati colpiti da attacchi ingiustificati, da parte dell’Iran o dei suoi alleati, a difendere la propria sovranità e a proteggere i propri cittadini.

Condanniamo con la massima fermezza anche i gravi attacchi perpetrati in Iraq.”

Lo scrive il ministro Antonio Tajani su X.

https://x.com/Antonio_Tajani/status/2035444576807248379