Roma, ragazzo accoltellato per rapina: arrestato 18enne tunisino

rapina con coltello

Un 19enne italiano Ã¨ stato accoltellato al fianco su ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo, a Roma, da un altro ragazzo che ha provato prima a vendergli il fumo e poi a farsi consegnare 10 euro. E’ accaduto la notte tra lunedÃ¬ e martedÃ¬ scorsi.

L’aggressore, un 18enne tunisino senza fissa dimora, Ã¨ stato fermato per tentata rapina aggravata dalla polizia che lo ha rintracciato la stessa notte all’incrocio tra via Amendola e via Gioberti. Il ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale ed Ã¨ andato autonomamente a farsi medicare. Non Ã¨ grave.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 19enne con alcuni amici stava scattando foto su ponte degli Annibaldi, quando due giovani si sono avvicinati chiedendo se volessero acquistare del fumo. I ragazzi hanno rifiutato e a quel punto il 18enne tunisino, che indossava una felpa bianca con cappuccio in testa, ha chiesto al 19enne di consegnargli dieci euro. Quando il ragazzo ha rifiutato, il 18enne ha estratto un coltello dalla manica e lo ha colpito al fianco sinistro. Poi si Ã¨ diretto verso gli amici che sono riusciti a fuggire e a richiamare l’attenzione di un equipaggio della polizia del commissariato Esquilino.

I poliziotti hanno immediatamente chiamato il 118 e prestato le prime cure al ragazzo poi si sono messi alla ricerca dell’aggressore che Ã¨ stato ritracciato intorno all’1.30. I poliziotti hanno sequestrato anche il coltello a scatto con lama di 7 cm che nascondeva nella manica. Portato al commissariato Viminale, il 18enne Ã¨ stato riconosciuto dalla vittima e sottoposto a fermo. ADNKRONOS

