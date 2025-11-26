Chicago, sindaco democratico: ‘incarcerare i delinquenti è razzista e immorale’

Usa. A Chicago ancora polemiche dopo che un afroamericano, arrestato e rilasciato 72 volte, ha dato a fuoco a una ragazza in metropolitana.

Il sindaco dem della città, Brandon Johnson:
“ Non possiamo incarcerare per uscire dalla violenza.
Abbiamo già provato questo, e abbiamo finito con la più grande popolazione carceraria del mondo senza risolvere i problemi di criminalità e violenza.
La dipendenza dalle carceri e dall’incarcerazione in questo paese, l’abbiamo superata.
È razzista, è immorale, è empio e non è il modo per ridurre la violenza”.

