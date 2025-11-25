Schlein: “pronti ad andare al governo nel 2027”

“Noi andremo avanti convintamente su questa linea unitaria. Siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme con tutte le forze della nostra coalizione progressista”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

“Appare molto chiaro che questa destra non solo non è imbattibile ma che siamo pronti a sfidarla per il 2027 in una partita che vede già adesso, dopo queste regioni al voto le coalizioni sostanzialmente in parità”, ha aggiunto.”Siamo in partit,a vogliamo vincere e siamo pronti ad andare al governo 2027 vincendo le elezioni politiche”, ha sottolineato. ASKANEWS

(precisazione: 13 regioni italiane sono in mano al centrodestra

Sono 12 le Regioni attualmente in mano al centrodestra, alle quali si aggiungono la presidenza della provincia autonoma di Trento (con il leghista Fugatti) e il sostegno al presidente di quella di Bolzano.)