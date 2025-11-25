Bambino di 7 anni ruba coltello in mensa e aggredisce i compagni

Momenti di tensione in una scuola primaria della provincia di Treviso, dove un alunno di seconda elementare ha aggredito due compagni durante lâ€™orario della mensa

Lo riporta la Tribuna di Treviso. Secondo la ricostruzione, il bambino avrebbe preso uno dei coltelli arrotondati in dotazione, infilandolo nel calzino con lâ€™intenzione di portarlo via. Un compagno ha avvisato le maestre e il piccolo, in preda allâ€™agitazione, ha reagito con calci, pugni e spintoni contro due alunni.

Gli insegnanti sono intervenuti subito, allontanando il bambino e accompagnandolo in uno spazio tranquillo. La situazione non si Ã¨ perÃ² calmata e, mentre la scuola tentava invano di contattare la famiglia, Ã¨ stato necessario chiamare i carabinieri, che hanno supportato il personale fino allâ€™arrivo dei genitori.

â€œDalle verifiche Ã¨ emerso che il bimbo aveva poi rimesso il coltello sul tavolo – spiega il dirigente scolastico, sottolineando come – il punto non fosse lâ€™oggetto, ma il significato del gesto e il suo stato emotivo”. Il bambino, che giÃ  presenta fragilitÃ  seguite dalla scuola, avrebbe avuto una crisi improvvisa. Nel pomeriggio la famiglia Ã¨ stata convocata per definire un percorso educativo e di sostegno.
