Pavia, intercettata auto che sbanda: alla guida un 13enne con un coetaneo a fianco

Una scena surreale e potenzialmente drammatica quella che si sono trovati davanti i carabinieri alla periferia di Pavia.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell’arma hanno intercettato un’autovettura che procedeva a forte velocità e a zig-zag lungo la via Vigentina. Una volta bloccato il veicolo, la sorpresa: al volante c’era un ragazzino di appena 13 anni, ovviamente privo di patente, e al suo fianco un coetaneo.

L’intercettazione sulla via Vigentina

L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, pianificato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri, impegnati nel pattugliamento delle arterie stradali della periferia pavese, hanno notato l’andamento del mezzo, che si muoveva in modo del tutto irregolare e pericoloso per la sicurezza degli altri automobilisti.

Dopo aver intimato l’alt, i militari si sono avvicinati all’abitacolo scoprendo che i due occupanti erano entrambi minorenni. Alla luce della giovanissima età, i due tredicenni non sono imputabili penalmente, ma l’irresponsabile condotta ha fatto scattare immediati provvedimenti amministrativi.

Dopo essere stati messi in sicurezza e accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito, i due giovanissimi sono stati sanzionati secondo le norme del codice della strada. Al termine delle formalità, le autorità hanno disposto l’affidamento di entrambi i minori a una comunità del territorio, da dove sembra siano di nuovo fuggiti.

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